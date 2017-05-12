



Türk film haftası münasebetiyle Makedonya’ya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet dün Gostivar ile Kalkandelen’i ziyaret etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ünlü yönetmen Osman Sınav ve sanatçılar eşliğinde Uluslararası Vizyon Üniversitesini ziyaret etti.



Üniversitenin çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca’dan bilgi alan heyet, öğrencilerle de sohbet etti.

Heyet, dünkü temasları kapsamında Kalka Derneği Başkanı Cengiz Destan’ın da katılımıyla Alaca Camii’nin ziyaret etti.

