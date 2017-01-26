Makedonya Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı, hava kirliliğini aza indirmek için hükümete önlem paketi gönderdi.

Önlem paketinde tek-çift plaka uygulaması ve kamunun özel araçlarının sadece yüzde 50'nin kullanılması yer alıyor. Bakanlık, hükümetten trafik güvenliği yasasında değişiklik yapmasını önerdi.

Çevre ve Alan Planlama Bakanı Başkim Ameti'nin çevrecilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Görüşmede hava kirliliği ve hava kirliliğinin aza indirilmesi için önlemlerin konuşulduğu ifade edildi.