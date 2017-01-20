TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr.Mahmut Çevik, dün vefat eden Merkez Jupa Eski Belediye Başkanı Nuzi Şahin için taziye mesajı yayınladı.

Çevik Mesajında şu ifadelerin kullandı:

“Yıllardan beri Balkanlarda ve hususen Makedonya’da tüm sorunlara rağmen, kendi öz benliklerini, mili ve manevi dava unsurlarını korumayı ve bu çerçevede Türk Milletinin ve dilinin muhafaza edilmesinin gayreti içerisinde olan Makedonya Türklerinin bağrından yetişen Nuzi Şahin kardeşimizin vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Sadece kendi milleti için değil yaşadığı devleti için bulunduğu konum ve vazifesi gereği her zaman barış, dostluk ve kardeşlik anlayışı ile mücadelesini veren Başta Nuzi Şahin kardeşimin ailesine ve Yüce Türk Milletine özellikle Jupa belediyesi ve yöre halkına başsağlığı diliyorum.

Şerefle görev yaptığımı her daim vurguladığım Makedonya’daki görevim süresince yakın işbirliğinden, fikir ve düşüncelerinden istifade ettiğim ve şu andaki belediye başkanı ile birlikte diğer belediye başkanı kardeşlerimiz gibi Nuzi kardeşimizin de Jupa Halkına yapmış olduğu hizmetler ve dostlukları unutulmayacaktır.

Bu vesile ile Makedonya Türklerinin kültür, tarih ve dillerinin baki kalması için gayret sarf eden ve görevim sırasınca Makedonya Türk Kadınları için her zaman işbirliğinde çalıştığımız MATÜSİTEB ‘in ilk kurucu başkanı Sıdıka Aga başta olmak üzere Rahmet-i Rahmana kavuşan necip Türk milletinin hizmet kervanında görev alan tüm kardeşlerimi de rahmetle anıyorum.

Manastır’dan Gostivara, Pirlepe’den Ustrumca’ya , Kanatlar’dan Üsküp’e, Radoviş’ten Ohri’ye, Delçova’dan Kırçova’ya, Demirkapı’dan Resne,Valandova’ya, hülasa Mavrova-Reka bölgesinden Doğu Batı Makedonya’ya yüce Türk Milletinin Başı sağ olsun.

Bu yüce Türk Milleti ile birlikte kendini Türk ve Müslüman hisseden tüm toplumlara kusursuz önem ve destek veren Makedonya Devleti ve halkına da ayrıca şükran ve saygılarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik noktasında gayret sarf eden aziz milletin her neferine selam olsun.

Birliğiniz ve sağlığınız daim, ömrünüz uzun vefanız baki kalsın.”