Centar Belediyesinde 2013 yılında yapılan saldırıyla ilgili başlayan davanın üçüncü duruşması bugün görülecek.

Eski Başbakan ve VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski’nin iddianamede bir numaralı şüpheli olarak yer alırken, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Mile Yanakieski de şüpheliler arasında.

27 Şubat’ta görülen son duruşmada Özel Yetkili Savcılar Katica Yaneva ve Fatime Fetai’ye 2 biner avro para cezası kesen duruşma hakimi ve aynı zamanda Ceza Mahkemesinin Geçici Başkanı tatyana Mihaylova, geçtiğimiz günlerde istifasını sunmuştu.

Ancak bunun öncesinde Savcılar Konseyinde söz konusu iki savcı hakkında şikayette bulunmuştu. Dün basın açıklamalarda bulunan Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski, son duruşmada hal ve söylemleriyle Yaneva ve Fetai’nin mesleki ahlak kurallarını ihlal ettiklerini söyledi. Anevski, Yaneva’nın yerine başka bir savcının davaya bakması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Centar Belediyesinde, Haziran 2013’te düzenlenen protesto ve ardından yaşanan kavgalarla alakalı 14 kişi şüpheli durumda. Bunlardan beşi azmettirmek, diğerleri ise olayları çıkartmakla suçlanıyor.