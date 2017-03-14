Çayır Belediyesine bağlı Jonh Keneddy caddesinde “Su ve Kanalizasyon” Kamu Şirketinin yapacağı çalışmalar nedeniyle sular kesilecek.
Açıklamaya göre, cadde üzerinde bulunan 27, 25, 11, 9, 9A ve 9B numaraları binalarda su kesintisi saat 09.00’da başlayıp çalışmalar sona erene kadar devam edecek.
Buradaki çalışmalar nedeniyle Samoilova, Yoakim Krçoski ve 376, 383, 365 ve 377 numaralı caddelerde su basıncı düşük olacak.
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