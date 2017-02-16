Soğuk ve karlı geçen Ocak ayında, buz ve atılan tuz yüzünden zarar gören asfaltta yama çalışmaları yapılıyor. Çayır Belediyesinde ana caddelerde yapılan çalışmalar, birkaç günden bu yana devam ediyor.

Vatandaşların bir bölümü bunu yaklaşan yerel seçimler öncesi bir çalışma olarak görürken, Üsküp Şehir Belediyesi kış sezonunun ardından asfalta yapılan yamanın bilindik bir uygulama olduğunu belirtiyor.