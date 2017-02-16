Soğuk ve karlı geçen Ocak ayında, buz ve atılan tuz yüzünden zarar gören asfaltta yama çalışmaları yapılıyor. Çayır Belediyesinde ana caddelerde yapılan çalışmalar, birkaç günden bu yana devam ediyor.
Vatandaşların bir bölümü bunu yaklaşan yerel seçimler öncesi bir çalışma olarak görürken, Üsküp Şehir Belediyesi kış sezonunun ardından asfalta yapılan yamanın bilindik bir uygulama olduğunu belirtiyor.
Çayır’da Bozulan Yollara Asfalt Yaması Yapılıyor
Devlet Bakanı İlyas'tan Üsküp Yunus Emre...
Evzoni Sınır Kapısı Kapalı Kalacak
5 Yılda 138 Kişi Suçsuz Yere Hapis Yattı
'Üsküp Hayvanat Bahçesindeki Deniz Aslanı...
Yunanistan'a Giriş ve Çıkışlar Doyran ve...
Hava Sıcaklıkları 14 Dereceye Kadar Çıkacak
Yaneva 'Puç' Davasıyla İlgili Savcılar Konseyi'ne...
Yorumlar