Makedonya’da gerçekleşen yerel seçimlerde Çayır Belediyesinde Türk Hareket Partisi’nin Meclis üyeliğine seçilen adayı Taner Hacımustafa Kararnamesini alarak göreve başladı.
Bu dönemde Çayır Belediye Meclisinde tek Türk üye olarak görev yapacak Hacımustafa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Kampanya sürecinde “Değişime Devam” sloganıyla soydaşlarımızın önüne çıkarak, Çayır için yapabileceklerimizi anlattık ve desteklerini istedik. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Çayırda yaşayan soydaşlarımızın ve özellikle Türklerin çıkarları için, elimden geleni yapmaya çalışacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.
Taner Hacımustafa ayrıca kendisini destekleyenlere de teşekkürlerini iletti.
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