Dün Yahya Paşa camiinin yakınlığındaki Çariçanka semtinde yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanan yaşındaki Seniye Lutfiu, hastanede hayatını kaybetti.

Polis raporlarına göre 13.45’te meydana gelen trafik kazasında küçük Seniye otomobil tarafından ezildi ve kafasına ağır bir darbe aldı. Seniye’nin arkadaşlarıyla top oynadığı ve yola çıkan topu almak için koştuğu esnada olayın meydana geldiği iddia ediliyor.