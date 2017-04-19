Dün Yahya Paşa camiinin yakınlığındaki Çariçanka semtinde yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanan yaşındaki Seniye Lutfiu, hastanede hayatını kaybetti.
Polis raporlarına göre 13.45’te meydana gelen trafik kazasında küçük Seniye otomobil tarafından ezildi ve kafasına ağır bir darbe aldı. Seniye’nin arkadaşlarıyla top oynadığı ve yola çıkan topu almak için koştuğu esnada olayın meydana geldiği iddia ediliyor.
Çairçanka’daki Kazada Yaralanan 4 Yaşındaki...
Makedonya Yağışlı Havanın Etkisinde
“Ortak Makedonya İçin” Girişimi Cuma Günü...
Bilal Kara: "Bu Seçimin Tek Kazananı Milletin...
İslam Birliğinin “Kutlu Doğum Haftası”...
Gostivar’da “Şükür Helvası” Dağıtıldı...
Gostivar’da Referandum Sonucu Helvayla Kutlanacak
Güller Sultanı Hz. Muhammed (s.a.s)’in Kutlu...
Yorumlar