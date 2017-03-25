Dün Üsküp'te T.C. Üsküp Büyükelçisinin makam aracındaki Türk bayrağına gerçekleşe saldırı girişimini engellemek için müdahalede bulunarak saldırıyı engelleyen Orhan Salih'e Büyükelçi Tülin Erkal Kara tarafından plaket takdim edildi.
Plaket takdimi ise Büyükelçilik tarafıdnan "Bayrağımıza saldırı teşebbüsünne dahi tahammül edemeyen kahraman elemanımız Orhan Salih'e teşekkür plaketi takdim ettik." ifadeleriyle duyuruldu.
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