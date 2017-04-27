



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara Makedonya'nın Türk Belediyesi Merkez Jupa'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Ariyan İbraim ile bir araya geldi.

Merkez Jupa Belediyesinde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Tülin Erkal Kara Belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Kara Belediye ziyaretinin ardından Merkez Jupa'daki 'Ata' Lisesini de ziyaret etti. Burada okul müdürü Akif Selman ile görüştü. Kara, Merkez Jupa'daki 'Mustafa Kemal Atatürk' İlkokuluna da gitti. Daha sonra Kocacık köyüne geçen Büyükelçi Kara burada 'Necati Zekeriya' ilkokulunu ve Atatürk'ün Babası Ali Rıza Efendi'nin anı evini de gezdi.



Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara okullara yapmış olduğu ziyaretleri sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kara, Merkez Jupa'ya gerçekleştirdiği bu ziyaretten ve kendisine yapılan karşılamadan memnun kaldığını ifade ederken kendisini geldiği Bursa şehrinde gibi hissettiğini ifade etti. Merkez Jupa Belediye genelinde yol onarım çalışmalarına vermiş oldukları emekten dolayı Büyükelçi Kara, Belediye Başkanı İbraim'e teşekkürlerini sundu. F.S.

