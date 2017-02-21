Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, resmi kurumalra yaptığı ziyaretleri devam ettirdi.
Büyükelçi Mucunski son olarak T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Vekili Gökhan Kanal ile bir araya geldi.
İkili, karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik bilgi alış-verişinde bulundu. Ziyarette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit de hazır bulundu.
Kaynak: Tapu ve KAdastro Genel Müdürlüğü
Büyükelçi Mucunski’den Tapu ve Kadastro...
İçişleri Bakanı Nuhiu İştip Camisini Ziyaret...
Makedonya ve Sırbistan İslam Birliği Başkanları...
“Az. Naum Ohridski” Hastanesi Tadilat Nedeniyle...
Makedonya Demiryolları Çalışanlarının Grevi...
Ohri Gölünde Su Seviyesi Alt Sınırın Sadece...
'Türkiye ile Makedonya Arasında Kültürel...
Debre'de EVN'ye Karşı Protesto Düzenlendi
Yorumlar