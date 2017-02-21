Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, resmi kurumalra yaptığı ziyaretleri devam ettirdi.

Büyükelçi Mucunski son olarak T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Vekili Gökhan Kanal ile bir araya geldi.

İkili, karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik bilgi alış-verişinde bulundu. Ziyarette, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit de hazır bulundu.







Kaynak: Tapu ve KAdastro Genel Müdürlüğü