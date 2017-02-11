Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, geçtiğimiz Pazar günü annesini kaybeden ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim’e taziye ziyaretinde bulundu.
TİKA Üsküp Program Koordinatörü Teoman Tiryaki’nin de eşlik ettiği ziyarette, başsağlığı dilekleri sunuldu.
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