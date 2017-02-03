



Dün Türk şirketlerinin yatırımlarını yerinde inceleyen Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, hastaneleri de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Kara, Acıbadem – Sistina ve Avrupa Göz Hastanesini ziyaret etti. Hastane yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında Büyükelçi Kara’a brifing verdi.

