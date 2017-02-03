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03 Şubat 2017 Cuma

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Büyükelçi Kara’dan Hastanelere Ziyaret

Büyükelçi Kara, Acıbadem – Sistina ve Avrupa Göz Hastanesini ziyaret etti. Hastane yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında Büyükelçi Kara’a brifing verdi.

03 Şubat 2017 Cuma 09:56
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Büyükelçi Kara’dan Hastanelere Ziyaret


 Dün Türk şirketlerinin yatırımlarını yerinde inceleyen Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, hastaneleri de gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Kara, Acıbadem – Sistina ve Avrupa Göz Hastanesini ziyaret etti. Hastane yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında Büyükelçi Kara’a brifing verdi.

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