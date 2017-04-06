



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Üsküp 'Kiril ve Metodiy' Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim görevlilerini makamında kabul etti.

Büyükelçi Kara gerçekleşen görüşmede Üsküp Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Ahmed'ten bölümdeki durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni Yol Yönetiminden Büyükelçiye Ziyaret

Yeni Yol Derneği Başkanı Salaydin Zekir ve beraberindeki yönetim kurulu ve Meclis üyeleri Türkiye CUmhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'yı ziyaret etti.



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara aynı gün Gostivar "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulu Müdürü Oktay Nuredin ve öğretmenleri de kabul etti.

