Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) heyetini kabul etti.
Büyükelçi Kara ile TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç arasında gerçekleşen görüşmede TMBH Gostivar Belediyesi yeni Meclis Üyesi Ertan Yakup ve Gostivar Şubesi Başkanı Deniz Rizvançe yer aldı.
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