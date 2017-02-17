



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, dün Makedonya Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Mihail Cvetkov'u ziyaret etti.

Büyükelçi Kara'ya bu ziyaretinde Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu da eşlik etti. Görüşmede ayrıca Su İşleri Genel Müdürü Kadir Salih de yer aldı.