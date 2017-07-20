Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara dün Makedonya Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanı Lubço Nikolovski’yi makamında ziyaret etti.
Görüşmeye ayrıca Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Su İşleri Müdürü Kadir Salih de katıldı.
Büyükelçi Kara ile Bakan Nikolovski ve Bakan Kahil arasında gerçekleşen görüşmede tarım, hayvancılık, orman ve su alanında güncel konular ele alınarak ikili işbirliğinin ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda mutabık kalındı.
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