



T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın katılımıyla, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan’ın görevine başlamasıyla rutin hale gelen aylık toplantıların ikincisi TİKA Üsküp Program Koordinatörlüğünde gerçekleşti.

9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Makedonya’nın farklı bölgelerinde görev yapan din adamları da yer aldı.

Büyükelçi Kara, din görevlilerinin dost ve kardeş ülke Makedonya’daki modern çağın Alperenleri olduklarını, görevlerini büyük bir sorumlulukla ifa etmeleri gerektiğini belirtti. Makedonya’da görev yapan her bir din görevlisinin aynı zamanda Türkiye’yi temsil ettiğini de vurgulayan Büyükelçi Kara, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan’ı da böyle bir toplantıyı düzenledikleri ve her ay düzenlemeye devam etme kararlarından dolayı da tebrik etti.





Üsküp Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de bir konuşma yaparak ’’Din hizmeti veren hocalarımıza bölgelerinde yapmış oldukları özverili katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz, Görev yaptığınız bölgelerle ilgili bizim hizmetlerimizi gerektirecek her türlü teklif ve işbirliğine açığız’’ ifadelerini kullandı.

