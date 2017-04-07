



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya İslam Birliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Kara, bu ziyaretinde İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Makedonya İslam Birliği'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA gibi Türk kurumlarıyla yaptığı işbirliği konuşuldu. Recepi Türk kurumlarının verdiği destek dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.



Büyükelçi Tülin Erkal Kara ile Süleyman Recepi arasındaki görüşmede ayrıca Türk kurumları ve Makedonya İslam Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi de masaya yatırıldı.

Büyükelçi Kara'nın bu ziyaretinde kendisine Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da eşlik etti.