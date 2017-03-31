



Kalkandelen merkezli Kalkan Derneği temsilcileri dün Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara ile bir araya gelen Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan, Kalkandelen'deki çalışmalar ve İzcilik kulübü hakkında bilgi verdi.

Aynı gün T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Bölümü yetkilileriyle görüştü.

