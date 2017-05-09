Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün Gostivar Belediyesini ziyaret etti. Bu ziyareti sırasında Büyükelçi Kara Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyta ile bir ara geldi. Görüşmede ileride yapılması planlanan ortak projeler masaya yatırıldı.

Gerçekleşen görüşmede ayrıca ilişkilerin dikkat çekici boyutta olduğu, bugüne kadar hayata geçen projelerin ise bunun göstergesi olduğu kanısına varıldı.

Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyta, yaptığı açıklamada "Belediye olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti ile mükemmel ilişkilerimiz mevcut. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetine Gostivar halkının yararlandığı bir çok projenin hayata geçmesinde sağladığı maddi destek için de teşekkür ediyoruz. Kendilerine daha görev süremizin ilk döneminde Türkçenin resmileştirdiğimizi ifade ettim. Ayrıca Gostivar'daki bir ilkokula Mustafa Kemal Atatürk ismini verdiğimizi de hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tülin Erkal Kara yaptığı açıklamada, "Gostivar Belediyesi ile güçlü dostluğumuz mevcut. Gostivar Belediyesinin burada yaşayan Türk toplumu ve diğer topluluklara verdiği destek apaçık ortadadır. Belediye Başkanı nevzat Beyta'ya Türkiye'ye karşı gösterdiği dostluk, şu ana kadar yapılan ortak çalışmalar ve ileride yapılacak ortak projeler için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.