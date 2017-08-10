Makedonya genelinde bugün hava geçtiğimiz hafta boyunca olduğu gibi güneşli ve çok sıcak olacak.
UV endeksinin 9 olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak.
Yarın da benzer sıcaklıkların ülke genelinde etkili olması beklenirken, tahminlere göre hafta sonu bizleri daha serin bir hava bekliyor.
Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra hava sıcaklıkları düşecek ve akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca özellikle Kuzeydoğu bölgesinde yağışlar etkili olacak.
Pazar günü sıcaklıkların 30 dereceye kadar düşmesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
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