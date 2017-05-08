Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak.

Yağmur yağışlarının özellikle Kuzey kesimlerde etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde güneş zaman zaman kendini gösterecek. Ülke genelindeki en yüksek sıcaklıklar 14 ile 24 derece arasında değişecek.

Bulutlu ve hafif şiddetli yğamurun beklendiği Üsküp’te ise en yüksek sıcaklık 19 dereceyi görecek.

Yağışlı havanın önümüzdeki iki günde daa çok Batı bölgesinde etkili olacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde değişken bir hava hakim olacak.

Meteorologlar, Perşembe gününden itibaren güneşin kendinin göstermesiyle birlikte sıcaklıklarda artış olacağını öngörüyor.