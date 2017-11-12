Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da hava çok bulutlu ve az yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde Batı kesimlerden başlayacak şiddetli yağmurlar doğuya kadar etkisini hissetirecek. En yüksek hava sıcaklıkları 12 ila 17 derece arasında değişecek.

Üsküp’te parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, gece saatlerinde hafif yağmur öngörülüyor. Başkentte en yüksek hava sıcaklığı 15 dereceyi görecek.

Yarın da benzer bir hava tahmin eden meteorologlar, Perşembe ce Cuma günü yağmurların kesileceğini, hafta sonu ise tekrardan etkisini göstereceğini tahmin ediyor.