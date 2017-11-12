Bulgaristan hükümeti, Makedonya’yla varılan iyi komşuluk ilişkisi anlaşmasının onaylanması için meclise gönderilmesi teklifini oylayacak.

1 Ağustos’ta iki ülke Başbakanları Zoran Zaev ve Boyko Borisov tarafından imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için meclislerden onay alması gerekiyor.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, teklifin hafta sonuna kadar meclisten geçmesini beklediklerini söyledi.

İmzalanan anlaşmayla iki ülkenin er alanda işbirliğini geliştirmesi öngörülüyor.