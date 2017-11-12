



Bugün Üsküp Ceza Mahkemesi, Özel Yetkili Savcılık tarafından yürütülen ve eski İstihbarat amirlerinden Goran Gruyevski ve 6 personelin yargılandığı “Tvrdina 2” davasında karar verilecek.

Pazartesi günü gerçekleşen karar öncesi son duruşmada Özel Yetkili Savcılık savcıları İstihbarat İdaresi eski Amiri Goran Gruyevski için ağır ceza istiyor.

Goran Gruyevski ve davada şahitlik yapması gereken mesai arkadaşı Nikola Boşkoski geçtiğim haftalarda Selanik’te gözaltına alınmıştı.