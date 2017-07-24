Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli ve çok sıcak bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Başkent Üsküp’te de benzeri havayla birlikte sıcaklıklar 39 dereceyi görecek.

Meteorologlar yarın havanın bir-iki derece daha ısınacağı uyarısında bulunurken, sıcaktan korunmak için tavsiyelere uyulması çağrısı yaptı. Salı akşamı bulutlar artacak ve hafif yağmurlar başlayacak.

Çarşamba gününden itibaren ise yağmurlu hava etkisini daha fazla gösterecek. Sıcaklıkların Perşembe gününe kadar 26 ile 33 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, yağmurlu havanın Cuma günü öğleden önceye kadar etkili olması bekleniyor.