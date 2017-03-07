Makedonya Medyalar Enstitüsü bugün 2016 yılının en iyi araştırma haberi için 'Nikola Mladenov' ödülünü verecek.
Haberleri televizyon, gazete, dergi ve haber portallarında yayınlanmış toplam 69 haberle 39 gazeteci bu ödül için başvuruda yaptı.
Ödül ise geleneksel olarak 16. kez takdim edilecek.
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