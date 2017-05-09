Meteoroloji İdaresinin verdiği bilgilere göre bugün Makedonya genelinde çok bulutlu ve yer yar yağışlı bir hava hakim olacak.

En yüksek sıcaklıkların 10 ile 23 derece arasında değişmesi beklenirken, yağışların özellikle Batı kesimlerde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Yarın da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, Perşembe gününden hafta sonuna kadar sıcaklıklarda ciddi bir artış olacak. Cuma ve Cumartesi günlerde güney bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor.