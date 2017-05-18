Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisinin SDSM lideri Zaev’e vermesiyle ülkedeki siyasi gerginliğin sona ermesin temennilerini dile getirdi.

TV+’a açıklamalarda bulunan Borisov, Makedonya’da hükümetin kurulmasından hemen sonra ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Bulgaristan’ın AB dönem başkanı olacağını da hatırlatan Borisov, bu süreçte genişlemenin de gündeme geleceğini vurguladı.