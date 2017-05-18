Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı İvanov’un hükümeti kurma yetkisinin SDSM lideri Zaev’e vermesiyle ülkedeki siyasi gerginliğin sona ermesin temennilerini dile getirdi.
TV+’a açıklamalarda bulunan Borisov, Makedonya’da hükümetin kurulmasından hemen sonra ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Bulgaristan’ın AB dönem başkanı olacağını da hatırlatan Borisov, bu süreçte genişlemenin de gündeme geleceğini vurguladı.
Borisov, Siyasi Gerginliğin Sona Ermesini Bekliyor
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