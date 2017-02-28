



"Ortak Bir Makedonya İçin" halk inisiyatifinin organizasyonunda başkent Üsküp'te bu akşam da protesto düzenlendi. Binlerce vatandaş Arnavutçanın resmi dil olması ve Arnavut partilerinin taleplerine karşı Başbakanlık binasından Meclis binasına kadar yürüdü.

Sokağa çıkan vatandaşlar Arnavutça platformunun Makedonya'nın birlik ve bütünlüğünü zedelediğini savunuyor. Kalabalık siyasi partilere bu platformdaki özellikle Arnavutçanın resmi dil olması maddesini kabul etmemeleri çağrısında bulundu.



Kalabalığın bu akşam da son durağı Meclis binası önü oldu. Burada konuşmalar yapılırken birlik mesajları verildi. Konuşmalarda özellikle bu protestoya Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Sırplar, Ulahlar ve diğer etnik topluluklara mensup vatandaşların toplandığı ve Makedonya'yı korumaya geldikleri vurgulandı.

"Ortak Bir Makedonya İçin" halk inisiyatifi önderleri protestoların her akşam isteklerinin kabul edilmesine dek devam edeceğini belirtti.



