



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balkanlar Başkanı Dr. Bilal Kara Türkiye'deki referandum sonuçları hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında Kara, referandumdan tek kazananın millet olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Balkanlar Başkanı Dr. Bilal Kara yayınladığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihi itibariyle tarihi bir anayasa değişikliği için referandum sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Bu demokratik süreç sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandığa gitmiş, ülkeleri için uygun gördükleri tercihi yapmışlardır. Daha evvel de kurumsal görüşümüz olan "Gelecek Senin, Geleceğine Sahip Çık" vurgumuzda da belirttiğimiz gibi vatandaşlar geleceklerine sahip çıkmış, kendi ülkeleri için en doğru olduğunu düşündükleri şekilde oylarını kullanmışlardır. Bu sebeple bu seçimin ne yeneni, ne de yenileni söz konusudur. Bu referandum insanların gelecekte nasıl bir sistemde yönetilmek istediklerini oyladıkları bir süreç olmuştur. Bu sebeple bu seçimin tek kazananın milletin kendisidir. Geleceği için giriştiği bu oylama sürecinde millet istikrar ve güven için sistem değişikliğine "EVET" demiştir. Milletin bu kararına saygı duyuyor ve oylama sürecinde yaşadığımız son derece sükunet ve sağduyulu bir ortamda gerçekleşen bu "demokrasi şöleni" için tüm milletimize teşekkür ediyoruz.

Türkiye'de halk, bu seçim sonucunda verdiği bu kararla artık bundan böyle siyasette "vesayet" istemediğini açıkça belirtmiştir. Hukukta adaletsizliklere, ekonomide durgunluklara sebebiyet veren muhtıralar, darbeler ve darbe hükümetlerine "Yeni Türkiye" modelinde yer olmadığını açıkça vurgulamıştır. Halk artık belirsizlikleri, koalisyon hükümetleri ile ülkenin vakit kaybetmesini açık bir dille reddetmiştir.

Bu sonuç elbette ki Türkiye'nin çok yakın ilişkiler içinde bulunduğu balkan ülkeleri ve Türkiye dostu balkan halkları tarafından da son derece olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Yeni dönemde güçlü bir Türkiye, bu ülkenin bekası için geceli gündüzlü dua eden Türkiye sevdalısı balkan toplumlarının arzularının vücut bulmuş hali olacaktır. İstikrarın ekonomik anlamda da ayrı bir sinerji yaratacağı gelecek dönemde, Türkiye ve diğer balkan ülkelerinin ticari işbirliklerinde büyük bir gelişim yaşanması en büyük temennimizdir.

Bundan böyle artık işimize odaklanma vakti gelmiştir. "Üretmeye ve güçlenmeye" kaldığımız yerden bu sefer daha da kararlı devam edeceğiz. Alınan yeni kararın başta Türkiye ve tüm diğer Balkan ülkelerinde hayırlı olması dileğiyle."