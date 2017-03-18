Cevahir Holding’in organizasyonuna TGRT Haber’in sunucusu Mehmet Aydın ve Hop Dedik Ayhan olarak bilinen TRT FM’in ünlü DJ’i Ayhan Güngör’ün hazırladığı “Bi Dolu Medya” gösterisi Üsküplülerle buluştu.

Makedon Halk Tiyatrosunda gerçekleştirilen gösteriye ilgi yoğun olurken, radyo ve televizyon dünyasından komik ve bir o kadar da düşündürücü anılar paylaşıldı.

Gösterinin konukları arasında Okan Karacan, Oğuzlatuğ Demirel ve Niyazi Hancı yer alırken, Üsküp’te gösteriye katılanlara keyifli dakikalar yaşattılar.



Medya okuryazarlığı konusunu işleyen gösteride, televizyon ve radyo dünyasında 90’lı yıllardan bu yana yaşanan gelişmelere farklı bir bakış açısıyla getirilen yorumlar büyük beğeni topladı.

Alkış tufanının yaşandığı gösterinin sonunda, Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi Eser Cevahir tarafından Mehmet Aydın ve Hop Dedik Ayhan’a plaket takdim edildi. “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısıyla program sona erdi.



“Bi Dolu Medya” gösterisi yarın saat 18.00’de Gostivar’daki Uluslararası Vizyon Üniversitesinde sahnelenecek.