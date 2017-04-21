Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi, dün ziyerette bulunduğu Gostivar’da Belediye Başkanı Nevzat Beyta’yla görüştü.

Görüşmede ikili işbirliğinin arttırılması, her yıl düzenlenen iftarın yeniden gerçekleştirmesi gibi konuların yanı sıra Yukarı Banisa’daki kanalizasyon sisteminin hayata geçirilmesi projesinin gündeme geldiği açıklandı.

Belediye Başkanı Beyta, bu projenin var olduğunu ancak yüksek maliyeti nedeniyle yapılamadığını kaydederken, Eyüp Belediyesinin desteğini istedi.

Konuk Belediye Başkan Yardımcısı Tüfekçi ise, belediyelerinin 400 bin olan nüfusunun neredeyse %40’ının Üsküp, Gostivar ve Kalkandelen’den geldiğini belirtti.



Görüşmede, Beyta’nın önümüzdeki dönemde Eyüp Belediyesini ziyaret etmesi yönünde de adımlar atıldı.

Toplantı, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.