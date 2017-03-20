'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi organizasyonunda başlatılan protestolar dün bir grup vatandaş tarafından ABD'nin Beyaz Saray'ı önünde düzenlendi.
Makedonya Bayrakları ve transparanlar ile protesto düzenleyen grup devleti, Makedoncayı ve kimliklerini korudukları mesajını verdi.
Beyaz Saray'da 'Ortak Makedonya İçin' Protestosu
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