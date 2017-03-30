Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bugün de ülke genelinde etkili olacak. Öğleden önce ülke genelinde güneşli bir hava beklenirken, öğleden sonra bulutlar artacak. En yüksek sıcaklıklar ise 17 ile 24 derece arasında değişecek.

Başkent Üsküp’te de güneşli hava öğleden sonra yerini bulutlara bırakacak. En yüksek sıcaklığın 21 dereceye ulaşması beklenirken, meteorologlar akşam saatlerine doğru rüzgarın da şiddetleneceğini öngörüyor.

Yarın parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava tahmin edilirken, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise güneşli hava ülke çapında kendini gösterecek ve sıcaklıkla 21 ile 22 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi günü de hava sıcaklıklarının 20 derecenin üstünde olması bekleniyor.