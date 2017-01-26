Hijyen ve temizlik hizmeti veren kamu şirketlerinden "Komunalna Higiena" Üsküp belediyelerine caddelerdeki kar ve buz kalıntılarını temizlemeleri doğrultusunda çağrıda bulundu.
Temizlenmeyen sokaklar nedeniyle çöp konteynırları toplayan kamyonetlerin belirli yerlere erişemedikleri de belirtildi.
Buz ve kar kalıntıları nedeniyle vatandaşlar da yürümekte zorluk çekiyor.
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