ZELS'ten karar çıktı

Mayıs ayında yapılması gereken yerel seçimler şartların oluşmadığından dolayı ilan edilememiş bu doğrultuda belediye başkanları ve meclis üyelerinin durumunun ne olacağı akıllarda soru işareti yaratmıştı.

Yerel Yönetim Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanları ve meclis üyelerinin seçim yasası çerçevesinde görevlerini Mayıs ayının ilk yarısının sonuna kadar sürdürebilecekleri ifade edildi.

Yerel Yönetimler Birliği'nden '15 Mayıs' Kararı

Makedonya Yerel Yönetimler Birliği (ZELS) Yerel Yönetimler Bakanlığı bugün düzenlediği yönetim kurulu toplantısında belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevlerinin 15 Mayıs tarihine kadar sürmesi kararını alarak Yerel Yönetim Bakanlığının ifadelerini destekledi.

ZELS, ayrıca yerel seçimlerin ilan edilmesi için şartların oluşturulması çağrısında bulundu. Belediyeler bünyesinde bulunan okullar, yuvalar, kültür enstitüleri, kamu şirketleri, itfaiye gibi kurumların yetkileri kullanamayacakları uyarısında da bulunuldu.