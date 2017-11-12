



Makedonya Çevre Bakanı Sadula Duraku ve Bakan yardımcısı Yani Makradurli bugün hava kirlililiğini önleme konusunda Üsküp Şehir Belediye Başkanı ve Üsküp’ün diğer belediye başkanları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıda Bakan Duraku’nun ÜsküP’teki mevcut durumun ve hava kirliliğine karşı hazırlanan planın tanıtımını yapacağı bildirildi.

Koordinasyon toplantısına UNDP Makedonya Temsilcisi Louisa Vinton’un da katılması bekleniyor.