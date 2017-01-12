



Geçen haftadan itibaren başlayan etkili kar yağışları nedeniyle zaman zaman bazı bölgelerdeki yollarda aksamalar oluyor. Düşük hava sıcaklığının beraberinde getirdiği buzlanmalar nedeniyle bazı yollarda ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklanıyor.

Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) yaptığı açıklamada bu sabah yoğun kar yağışları ve buzlanmalar nedeniyle dağ yolu olan Preseka'nın ve Mavrova-Debre karayolunun ağır taşıtlar için kapalı olduğunu duyurdu.

Normal araç kullanan sürücülerin de kar ekipmanı takması gerektiğini ifade eden AMSM, sürücüleri kontrolü hızda ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

AMSM sürücülerin ayrıca Koçana-Makedonska Kamenica -Delçevo, Vinica-Berovo, Gostivar-Straja, Mavrova-Debre-Struga, Demir Kapı-Udovo, Katlanovo-Köprülü(Veles), Kruşova-Demir Hisar ve Resne-Bukovo yollarında da taşların yola düşmesi nedeniyle dikkat etmelerini uyardı.