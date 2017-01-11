Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) yaptığı açıklamada etkili kar yağışları nedeniyle yine bazı yolların ağır taşıtlara yasaklandığını duyurdu.
Mavrova-Debre ve Koçana-Delçevo-Delçevo Sınır Kapısı yollarının ağır taşıtlara yasaklandığını normal araçların ise kar ekipmanları kullanmak mecburiyetinde oldukları öğrenildi.
Düşük sıcaklık nedeniyle yollarda zaman zaman buzlanmalar belirebiliyor. Bu konuda AMSM, sürücüleri dikkatli olmaları doğrultusunda uyardı.
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