Makedonya İslam Birliğinin takvimine göre Bayram Namazı saat 06:39’da kılınacak.
Bu yıl da merkezi törenin Üsküp’teki Mustafa Paşa Camiinde yapılacağı açıklandı.
Bayram Namazı 06:39’da Kılınacak
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