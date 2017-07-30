Başbakanlık, bugün yayınladığı yazılı açıklamayla kabine üyelerinin yıllık izinleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Başbakan Zoran Zaev’in 3-6 Ağustos tarihleri arasında tatilini Ohri’de geçireceği kaydedilirken, programının el vermesi halinde Ağustos ayı boyunca bazı hafta sonlarında da tatil kullanacak.

Kabinenin Türk üyesi Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil’in yıllık izin kullanmayacağı kaydedilen açıklamada, çoğu bakanın Ağustos ayında hafta sonlarını kullanacağı görüldü.

Açıklamaya göre Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, ailesiyle birlikte beş gün Yunanistan’da kalacak. Yunanistan’a gidecek diğer kabine üyeleri arasında Dışişleri Bakanı Nikola Popovski, Maliye Bakanı Dragan Tevdovski, Bilişim ve Kamu Bakanı Damyan Mançevski, İletişim ve Şeffaflık Bakanı Robert Popovski, Diaspora Bakanı Edmond Ademi, Kültür Bakanı Robert Alagyozovski yer alıyor.

Sağlık Bakanı Arben Taravari tatil yeri tercihini Bulgaristan’dan yana kullanırken, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi Arnavutluk’ta konaklayacak.

Kabinenin diğer üyelerinin tatil için planlarını henüz yapmadığı belirtildi.