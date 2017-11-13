



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev önderliğindeki hükümet heyeti bugün ve yarın olmak üzere Slovenya’ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaretinin ilk gününde Başbakan Zaev Slovenya Başbakanı Miro Cerar ile bir araya gelecek. Aynı zamanda hükümet heyetinde yer alan bakanlar da Slovenyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Zaev aynı zamanda Makedonya’da güney sınırında göçmen kriziyle mücadelede yer alan Slovenya İçişleri Bakanlığı mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Ziyaretinin ikinci gününde ise Zaev, Slovenyalı işadamlarıyla iş kahvaltısında buluşacak.

Başbakan Zaev’in Slovenya Meclis Başkanı Milan Brglez ve Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de bir araya gelmesi bekleniyor.