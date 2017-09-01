Başbakan Zoran Zaev, Bayram Namazı için Mustafa Paşa camiindeki merkezi törene katıldıktan sonra Araçinova köyüne bayram ziyaretinde bulundu.
Köy camii önünde toplanan kalabalığa seslenen Başbakan Zaev, tüm Müslüman vatandaşların bayramını kutladı.
Zaev, Kurban bayramının dayanışma ve etrafındakilere yardım olduğunu belirtti. Başbakan daha sonra köydeki ailelere de bayram ziyaretinde bulundu.
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