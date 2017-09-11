



Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bugün ülkenin en büyük hapishanesi olan İdrizovo Cezaevini ziyaret etti. Ombudsman ve Helsinki İnsan Hakları Komitesi eşliğinde İdrizovo cezaevini ziyaret eden Zaev, oradaki şartların kötü olduğunu ifade etti.

Açıklamasında “İnsanlık dışı ve sosyal yaşam şartlarına uymayan bir hapishanesi olan ülkenin başbakanı olmaktan utanıyorum” ifadeleriyle memnuniyetsizliğini belirten Zaev, bunun çözüm yolunun genel af olduğunu vurguladı.



Zaev, “Cezaevinin kapasitesi 850 mahkumlukken İdrizovo’da toplam bin 850 mahkum yatıyor” dedi.

İdrizovo cezaevindeki şartların iyileştirilmesi konusunda derhal bir tartışmanın başlatılması gerektiğini ifade eden Zaev, hükümet ve meclisin kötü ve insanlık dışı şartların iyileştirilmesi için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.