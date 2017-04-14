Bu haftanın en ilgi çeken haberlerinden biri olan NLB Bankası soygunu soruşturmasının genişletildiği iddia edildi.

Makedon medyasında yer alan haberlere göre çalıştığı bankanın kasasından 2 milyon İsviçre frankı ile 270 bin avro çalıp yakalanan ve şimdilerde hapishanede olan B.S.’nin kardeşinin de soruşturma kapsamında ifade verdiği iddia edildi. B.S.’nin kardeşinin Merkez Bankasında çalıştığı ortaya atılırken, polisin dün işyerinde soruşturma yürüttüğü konuşuluyor. Merkez Bankası ise soyguncunun kardeşinin kendilerinde çalışmasında tamamen bir tesadüf olduğunu ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı B.S.’nin dışında başka birinin gözaltına alınmadığını açıkladı.

NLB Bankası ise müşterilerin endişe duymaması gerektiğini ve bankanın normal çalışmasına devam ettiğini belirtti.

6-10 Nisan tarihleri arasında NLB Bankasının çalışanı B.S., banka kasasından toplam 2 milyon İsviçre frankı ve 270 bin avro çaldı. 10 Nisan’da şube müdürünün olayı fark etmesi ve polise bildirmesinin ardından B.S., 10 Nisan’da saat 19 sularında yakalandı. 30 günlük gözaltı süresi verilen B.S.’nin paraların yerini halen söylemediği ifade ediliyor.