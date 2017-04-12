10 Nisan’da NLB Bankası kasasından 2 milyon İsviçre Frankı ve 270 bin avro çalan banka çalışanı B.S. (40), birkaç saat sonra yakalanmasına rağmen paraların nerede olduğunu anlatmadı.

Soruşturma kapsamında paraların nereye saklandığının yanı sıra B.S.’nin başkalarından yardım alıp almadığı, nasıl güvenliğe yakalanmadan paraları poşetler içerisinde taşıdığı araştırılıyor.

Şu ana kadar edinilen bilgilere göre 16.00’da mesaisi sona eren B.S., bankadan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra banka müdürü paraların eksik olduğunu fark etti ve polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra şüpheliyi yakaladı.

Bankadan yapılan açıklamada söz konusu paraların sigortalı olduğu ve müşterilerin endişelenmemesi gerektiği belirtildi.