NLB Bankasının çalışanı B.S (40), dün banka kasasından 2 milyon İsviçre Frangı ve 270 bin avro çalarak kayıplara karıştı.

Banka müdürü saat 17’de olayı polise bildirirken, B.S.’nin paraları bir poşete koyup kaçtığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, dün 19 sularında şüphelinin polis tarafından yakalanıp Kisela Voda Emniyetinde göz altına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken bankadan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.