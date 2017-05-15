



Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Dr. Beycan İlyas, 12 Mayıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Mehmet Aldemir’i makamında kabul etti.

Görüşme esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Makedonya Türkleri ve de diğer Balkan Ülkelerinde yaşayan Türkler arasında ileriki dönemde yapılacak işbirliği kapsamında ortak projeler hazırlanarak, birlikte hareket etme konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda, Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin binası içerisinde Balkan ülkelerini temsilen ortak bir Balkan Evinin kurulması için en kısa zamanda çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Makedonya Türklerinin var olan siyasi, ekonomi, eğitim ve kültür alanındaki sıkıntıları görüşülürken, sıkıntıların aşılması konusunda çözüm önerileri de sunuldu.